Работающим пенсионерам вернут пропущенные индексации

В период с 2016 по 2024 год пенсии работающих пенсионеров не увеличивались вместе с общей индексацией. Однако, если они решат уволиться сейчас, получат прибавку за все годы, когда повышения для них были заморожены. С 2025 года в России индексируют выплаты всех пенсионеров, не только неработающих, добавил депутат.