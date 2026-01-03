Работающим пенсионерам вернут пропущенные индексации

Ряду работающих пенсионеров при увольнении пересчитают пенсию с учетом всех пропущенных повышений. Об этом рассказал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
В период с 2016 по 2024 год пенсии работающих пенсионеров не увеличивались вместе с общей индексацией. Однако, если они решат уволиться сейчас, получат прибавку за все годы, когда повышения для них были заморожены. С 2025 года в России индексируют выплаты всех пенсионеров, не только неработающих, добавил депутат.
Если пенсия ниже прожиточного минимума в регионе, то, оставив работу, человек будет иметь право на социальную доплату до этого уровня. Стоит отметить, что в среднем пенсии работающих пенсионеров по стране несколько меньше, чем у тех, кто уже не трудится.
Ранее сообщалось, что с января все страховые пенсии были увеличены на 7,6%. Независимо от того, работает человек или нет.
Также, напомнил парламентарий в беседе с ТАСС, всем работающим пенсионерам 1 августа увеличат пенсии за счет пенсионных баллов, накопленных за прошедший год. Правда, есть ограничение: за год можно учесть не более трёх баллов, хотя по общим правилам гражданин может заработать и больше.
Арсений Луговой.