Работающим пенсионерам вернут пропущенные индексации

При увольнении положена прибавка к пенсии.

Источник: KrasnodarMedia.su

Ряду работающих пенсионеров при увольнении пересчитают пенсию с учетом всех пропущенных повышений. Об этом рассказал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В период с 2016 по 2024 год пенсии работающих пенсионеров не увеличивались вместе с общей индексацией. Однако, если они решат уволиться сейчас, получат прибавку за все годы, когда повышения для них были заморожены. С 2025 года в России индексируют выплаты всех пенсионеров, не только неработающих, добавил депутат.

Если пенсия ниже прожиточного минимума в регионе, то, оставив работу, человек будет иметь право на социальную доплату до этого уровня. Стоит отметить, что в среднем пенсии работающих пенсионеров по стране несколько меньше, чем у тех, кто уже не трудится.

Ранее сообщалось, что с января все страховые пенсии были увеличены на 7,6%. Независимо от того, работает человек или нет.

Также, напомнил парламентарий в беседе с ТАСС, всем работающим пенсионерам 1 августа увеличат пенсии за счет пенсионных баллов, накопленных за прошедший год. Правда, есть ограничение: за год можно учесть не более трёх баллов, хотя по общим правилам гражданин может заработать и больше.

Арсений Луговой.