В Париже мужчина отломал и украл меч конного памятника Жанне д’Арк

В Париже злоумышленник повредил известный памятник, отломив и похитив меч у конной статуи Жанны д’Арк. Инцидент произошел на площади Сент-Огюстен, а задержанный уже находится в руках полиции, сообщает радиостанция Europe 1.
По данным источника в правоохранительных органах, мужчина забрался на статую около 10 утра. После этого он отломал клинок меча и попытался скрыться с ним.
Задержание произошло недалеко от вокзала Сен-Лазар. Полиция взяла подозреваемого под стражу и теперь выясняет мотивы его поступка.
Памятник национальной героине Франции был создан скульптором Полем Дюбуа в XIX веке. Статуя изображает Жанну д’Арк в доспехах и с мечом в руке.
В настоящее время монумент расположен на площади Сент-Огюстен. Он является объектом культурного наследия и привлекает множество туристов.
Ранее в Париже недавно произошло другое громкое преступление. В октябре злоумышленники проникли в Лувр и похитили огромное количество драгоценностей. Воры скрылись, бросив специальную технику. Эта кража стала одной из самых масштабных за последнее время во французской столице.