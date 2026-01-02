В Париже мужчина отломал и украл меч конного памятника Жанне д’Арк

Ранее в Париже недавно произошло другое громкое преступление. В октябре злоумышленники проникли в Лувр и похитили огромное количество драгоценностей. Воры скрылись, бросив специальную технику. Эта кража стала одной из самых масштабных за последнее время во французской столице.