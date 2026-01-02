Ричмонд
Любимые песни и много позитива. Могилев продолжает праздновать новый год

На площади Единства можно было увидеть новогоднюю программу «Оливье-шоу». Популярные артисты и ведущие, много интерактивов, розыгрыши подарков и заряд хорошего настроения — тут не скучно никому.

2 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Много песен, хорошего настроения и иллюминации. Могилев продолжает праздновать Новый год. На площади Единства можно было увидеть новогоднюю программу «Оливье-шоу». Популярные артисты и ведущие, много интерактивов, розыгрыши подарков и заряд хорошего настроения — тут не было скучно никому. -0-Фото Олега Фойницкого.