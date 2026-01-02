Народная артистка РФ Жанна Бичевская раскрыла, что о ней сказал Окуджава

Пластинки Жанны Бичевской с записями народных песен расходились миллионными тиражами в более чем 40 странах мира. Восемь раз подряд она с аншлагом собирала престижный парижский зал «Олимпия». Плюс масса музыкальных иностранных наград, мировые гастроли.
Бичевская — уникальное явление в музыкальном искусстве. К ней можно относиться по-разному, но невозможно относиться к ней равнодушно. На ее концерты зрители приходят за духовным обогащением, за прикосновением к редкому и самобытному песенному материалу.
10 января 2026 в Центральном доме литераторов состоится «Рождественский концерт» народной артистки России Жанны Бичевской. По традиции в концерте Жанны Бичевской принимает участие ее супруг — талантливый певец, композитор и поэт Геннадий Пономарев. Это музыкант, подаривший своей музе — Жанне Бичевской — почти 100 песен. Символично, что творческий путь Жанны Владимировны 55 лет назад начался именно в знаменитом ЦДЛ.
В Рождественской программе знаменитая 81-летняя исполнительница русских песен, романсов, бардовских, духовных, белогвардейских и патриотических песен исполнит произведения своего учителя и друга Булата Окуджавы, бардовскую лирику Александра Дольского и Евгения Бачурина.
«Окуджава про меня как-то сказал: “Жанна Бичевская совершает пешее восхождение”, — рассказывала aif.ru Жанна Бичевская. — Мне так эта цитата обо мне понравилась! Мы с ним дружили, с Булатом Окуджавой. Действительно, надо ходить — мы путешественники в этой жизни, мы пешие. А мы на машинах все ездим куда-то. Господь создал нам такую красоту, не для себя, ему это не нужно! А мы этой красоты нашей земли не видим и не ценим. Я стараюсь больше работать на земле. Очень люблю сад, люблю заниматься цветами. Я люблю красоту. Мы должны ее приумножать. По земле очень полезно ходить. Когда мы ближе к земле, мы обогащаемся. Мы пешие, надо помнить об этом».
На концерте также прозвучат русские народные песни, романсы, городские баллады, казачьи песни, духовные песни, песни Геннадия Пономарева. В основу программы легли песни из нового альбома певицы, записанного в 2025 году — «Белый рай».
Также состоятся две презентации — нового диска Жанны Бичевской «Белый рай» и новой книги «Жанна Бичевская. Песня длиною в жизнь».
"Удивительно, что вышла уже вторая моя книга о Жанне, — рассказывает aif.ru Иван Ильичев-Волкановский, писатель, библиограф Жанны Бичевской. — Ведь она поначалу вообще отказывалась. Говорила, что хочет остаться загадкой для своего слушателя. Что не нужно никакой книги. Но вода камень точит… Вторая книга получилась, на мой взгляд, еще более трепетная, чем первая. В ней — многое сказано от первого лица, самой Жанной. У меня было с ней два больших многочасовых интервью, а в ее домашнем архиве удалось найти сотни публикаций о ней — все это обогатило книгу. В книге я много цитирую Жанну — о ее встречах с Булатом Окуджавой, с Матерью Терезой, о покушении на нее…
Есть в книге и о личной жизни, о тех, кто был в разные годы для нее опорой и помощниками в творчестве и личной жизни.
Летом 2025 года Жанна уехала из Москвы и в тульской студии «Ангел» вместе с супругом Геннадием Пономаревым несколько дней работала в студии. В 81 год певица не оставляет гитару, записывает новые песни. Так родился новый, юбилейный, 25-й в дискографии певицы — диск, который она назвала «Белый рай».
О чем сейчас поет Бичевская? Как и прежде — ее песни глубоки и содержательны, в них есть вера и призыв к победе добра над злом. В заглавной песне на стихи Осипа Мандельштама певица обращается к миру словами: «Разве Россия — не белый рай?» Она верит в воскрешение России, в то, что лучшая доля нашей страны — впереди! В совсем новой песне «Призови меня, Русь» на стихи поэта Игоря Гревцева — Бичевская восклицает: «Призови меня, Русь, призови! Под хоругви свои и знамена!».
Песни Бичевской уже многие годы поднимают дух патриотов нашей страны. В завершение ее концертов зрители не отпускают певицу, пока она не исполнит свой главный патриотический хит — «Мы — русские!».
Отметим, русскую тему в творчестве, которую многие считают современным трендом в искусстве, певица Жанна Бичевская подняла десятки лет назад. В 2026 году Жанна Владимировна планирует подготовить новую песенную программу под рабочим названием «Русские песни Жанны Бичевской», в которую войдут золотые образцы русских народных и городских песен и баллад. Эти произведения сопровождают певицу весь ее творческий путь — путь длиною в 55 лет. Путь длиною в жизнь.