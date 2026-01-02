Народная артистка РФ Жанна Бичевская раскрыла, что о ней сказал Окуджава

«Окуджава про меня как-то сказал: “Жанна Бичевская совершает пешее восхождение”, — рассказывала aif.ru Жанна Бичевская. — Мне так эта цитата обо мне понравилась! Мы с ним дружили, с Булатом Окуджавой. Действительно, надо ходить — мы путешественники в этой жизни, мы пешие. А мы на машинах все ездим куда-то. Господь создал нам такую красоту, не для себя, ему это не нужно! А мы этой красоты нашей земли не видим и не ценим. Я стараюсь больше работать на земле. Очень люблю сад, люблю заниматься цветами. Я люблю красоту. Мы должны ее приумножать. По земле очень полезно ходить. Когда мы ближе к земле, мы обогащаемся. Мы пешие, надо помнить об этом».