В Минобороны РФ опровергли информацию об ударах России по Харькову

Сообщения о якобы нанесении 2 января Вооруженными силами России удара по Харькову не соответствует действительности. Об этом в пятницу, 2 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
— Вооруженные силы РФ не планировали и не наносили ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте города Харькова, — говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что соответствующие заявления со стороны Украины направлены на то, чтобы отвлечь внимание международной общественности от теракта против мирного населения в Херсонской области, который совершили украинские войска в ночь на 1 января, передает Telegram-канал Минобороны РФ.
Военный корреспондент Александр Коц заявил, что Украина может готовить теракт в России на Рождество. Службы внешней разведки Украины ранее заявила о якобы готовящейся со стороны РФ провокации. По их данным, российские спецслужбы «планируют нанести удар» по собственной территории со стороны новых регионов на Рождество.
ВСУ шесть раз атаковали энергетический комплекс Луганской Народной Республики в ночь на пятницу, 2 января. В связи с этим без света остались более 85,4 тысячи человек.