2 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 млн 600 тыс. кв.м жилья возведено в Витебской области за пятилетку. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Витебского облисполкома.
«Вложенные в реальный сектор экономики инвестиции дали толчок развитию строительной отрасли и повышению эффективности ее работы. Начиная с 2023 года объемы строительно-монтажных работ ежегодно прирастают более чем на 10%. За пятилетку введено более 1 млн 600 тыс. кв.м жилья, а в прошлом году объем жилищного строительства — рекордный для области за последние 10 лет — 400 тыс. кв.м», — сообщили в Витебском облисполкоме.
Выросли новые микрорайоны в Витебске, Полоцке и Новополоцке. Ежегодно более 2 тыс. семей области улучшают свои жилищные условия.
В 2026 году строительство арендного жилья в районах Витебщины будет осуществляться в увязке с созданием новых предприятий и производств. Планируется увеличение объемов индивидуального жилищного строительства и по госзаказу. В будущей пятилетке соответствующее развитие получит и социальная инфраструктура. Завершится строительство детского сада в Лепеле, многофункционального спортивного комплекса в Витебске, реконструкция гимназии № 1 областного центра. Будут построены новые объекты: детские сады и школы в Полоцке, Витебске и Новополоцке, четыре детских дома семейного типа, физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами в Браславе, Шарковщине, Дубровно, Бешенковичах. -0-