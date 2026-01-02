Более 1 млн 600 тыс. кв.м жилья возведено в Витебской области за пятилетку

В 2026 году строительство арендного жилья в районах Витебщины будет осуществляться в увязке с созданием новых предприятий и производств. Планируется увеличение объемов индивидуального жилищного строительства и по госзаказу. В будущей пятилетке соответствующее развитие получит и социальная инфраструктура. Завершится строительство детского сада в Лепеле, многофункционального спортивного комплекса в Витебске, реконструкция гимназии № 1 областного центра. Будут построены новые объекты: детские сады и школы в Полоцке, Витебске и Новополоцке, четыре детских дома семейного типа, физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами в Браславе, Шарковщине, Дубровно, Бешенковичах. -0-