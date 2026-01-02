Умер актер и режиссер Андрей Хорошев

Кроме работы в телевидении и туриндустрии, Андрей Хорошев был известен как актер кино и сериалов. За всю свою жизнь он снялся во многих проектах. Наибольшую известность ему принесли роли в крупных исторических и литературных экранизациях. В сериале «Доктор Живаго» он сыграл главврача; в этом проекте с ним работали Олег Меньшиков, Олег Янковский, Андрей Краско, Алексей Петренко, Галина Польских, Сергей Гармаш, Виктория Исакова и другие артисты. В многосерийном фильме «Адмиралъ» Хорошев исполнил роль атамана Семенова, где главные роли сыграли Константин Хабенский, Елизавета Боярская, Анна Ковальчук и Сергей Безруков.