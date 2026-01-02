Умер актер и режиссер Андрей Хорошев

Андрей Хорошев скончался 1 января.
Телеведущий и актер Андрей Хорошев умер 1 января 2026 года в Якутске. О его смерти стало известно на портале «Кино-театр.ру».
«Ушел из жизни телеведущий, преподаватель, человек, внесший большой вклад в развитие туристической отрасли Якутии, житель Гагаринского округа Андрей Федорович Хорошев (Андрей И). Он неоднократно отмечался наградами, благодарственными письмами администрации г. Якутска, Якутской городской думы, Гагаринского округа. Светлая память талантливому и творческому человеку…», — отметил руководитель Управы Гагаринского округа Якутска Евгений Сидоренко.
Кроме работы в телевидении и туриндустрии, Андрей Хорошев был известен как актер кино и сериалов. За всю свою жизнь он снялся во многих проектах. Наибольшую известность ему принесли роли в крупных исторических и литературных экранизациях. В сериале «Доктор Живаго» он сыграл главврача; в этом проекте с ним работали Олег Меньшиков, Олег Янковский, Андрей Краско, Алексей Петренко, Галина Польских, Сергей Гармаш, Виктория Исакова и другие артисты. В многосерийном фильме «Адмиралъ» Хорошев исполнил роль атамана Семенова, где главные роли сыграли Константин Хабенский, Елизавета Боярская, Анна Ковальчук и Сергей Безруков.
В разные годы Хорошев занимался преподавательской деятельностью, работал со студентами творческих и гуманитарных специальностей, проводил мастер-классы и открытые лекции. Его неоднократно поощряли благодарственными письмами и наградами муниципального уровня за вклад в развитие культуры и общественной жизни Якутска. Информация о дате и месте прощания с Андреем Хорошевым пока не публиковалась.