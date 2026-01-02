Умер Андрей Хорошев, актер сериала «Доктор Живаго». Информацию о его смерти подтвердил портал «Кино-театр.ру». Его не стало на 67-м году жизни.
На сайте была опубликована дата жизни артиста: с 29 июня 1959 года по 1 января 2026 года. Андрей Хорошев родился в подмосковном Нахабино.
Известность ему принесли роли в картинах «Доктор Живаго», «Боец» и «Адмиралъ». Всего в фильмографии актера более 10 работ, а зрители часто узнавали его под псевдонимом «Андрей И».
Ранее также пришла печальная новость о смерти советского иллюзиониста Эмиля Кио. Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный сообщил, что артист ушел из жизни в 87 лет.
Причина смерти народного артиста РСФСР пока не разглашается. Известно, что в 1991 году Эмиль Кио возглавил Союз цирковых деятелей России.