Умер Андрей Хорошев, актер сериала «Доктор Живаго»

Актер сериала «Доктор Живаго» Андрей Хорошев умер в возрасте 66 лет.

Источник: Комсомольская правда

Умер Андрей Хорошев, актер сериала «Доктор Живаго». Информацию о его смерти подтвердил портал «Кино-театр.ру». Его не стало на 67-м году жизни.

На сайте была опубликована дата жизни артиста: с 29 июня 1959 года по 1 января 2026 года. Андрей Хорошев родился в подмосковном Нахабино.

Известность ему принесли роли в картинах «Доктор Живаго», «Боец» и «Адмиралъ». Всего в фильмографии актера более 10 работ, а зрители часто узнавали его под псевдонимом «Андрей И».

Ранее также пришла печальная новость о смерти советского иллюзиониста Эмиля Кио. Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный сообщил, что артист ушел из жизни в 87 лет.

Причина смерти народного артиста РСФСР пока не разглашается. Известно, что в 1991 году Эмиль Кио возглавил Союз цирковых деятелей России.