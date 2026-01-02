В Челябинской области из-за поломки машины на М5 ввели реверсивное движение

Поломка на трассе М5 привела к реверсивному движению.
На челябинском участке федеральной трассы М5 в сторону Уфы на 1585 километре введено реверсивное движение из-за поломки грузовика в полосе движения. Об этом сообщает Госавтоинспекция по области.
«Из-за поломки грузового транспортного средства в Ашинском районе на М5 организовано реверсивное движений. Водители, будьте внимательны», — сообщает ведомство.
Для обеспечения непрерывного движения потоков машин на указанном участке была применена реверсивная схема. ГАИ призвало водителей отнестись с пониманием к вынужденным изменениям, быть дисциплинированными и внимательными, чтобы избежать заторов и ДТП.