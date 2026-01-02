МО: украинские БПЛА атаковали Крым, Воронеж, Ростов и Татарстан

Срочная новость.
В период с 14:00 до 20:00 мск средствами противовоздушной обороны были уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Татарстана, Крыма, Воронежской и Ростовской областей, а также над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны.
