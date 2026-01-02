Фехтовальщица из России завоевала первое золото после допуска с флагом

Российская рапиристка Стефания Часовникова стала победительницей этапа Кубка мира среди юниоров и кадетов, который проходит в Объединённых Арабских Эмиратах. Эта награда стала первой для сборной России после допуска спортсменов к выступлениям с национальным флагом и гимном.