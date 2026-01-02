Фехтовальщица из России завоевала первое золото после допуска с флагом

Российская рапиристка Стефания Часовникова стала победительницей этапа Кубка мира среди юниоров и кадетов, который проходит в Объединённых Арабских Эмиратах. Эта награда стала первой для сборной России после допуска спортсменов к выступлениям с национальным флагом и гимном.
В финальном поединке Часовникова одержала победу над представительницей Казахстана Софией Актаевой со счётом 15:11. Таким образом, россиянка принесла команде золотую медаль на международном турнире.
Возвращение национальной символики стало возможным после рекомендаций Исполкома Международного олимпийского комитета, принятых 11 декабря. Аналогичный допуск получили и белорусские фехтовальщики.
Ранее норвежский спортивный обозреватель Ян Петтер Салтведт заявлял, что у российских биатлонистов практически нет шансов принять участие в Олимпийских играх в Италии из-за затянувшегося разбирательства в Спортивном арбитражном суде и позиции Международного союза биатлонистов.