Фехтовальщица из России завоевала первое золото после допуска с флагом

Рапиристка Стефания Часовникова завоевала золотую медаль этапа Кубка мира в ОАЭ — это первое золото сборной России после возвращения флага.

Источник: Аргументы и факты

Российская рапиристка Стефания Часовникова стала победительницей этапа Кубка мира среди юниоров и кадетов, который проходит в Объединённых Арабских Эмиратах. Эта награда стала первой для сборной России после допуска спортсменов к выступлениям с национальным флагом и гимном.

В финальном поединке Часовникова одержала победу над представительницей Казахстана Софией Актаевой со счётом 15:11. Таким образом, россиянка принесла команде золотую медаль на международном турнире.

Возвращение национальной символики стало возможным после рекомендаций Исполкома Международного олимпийского комитета, принятых 11 декабря. Аналогичный допуск получили и белорусские фехтовальщики.

Ранее норвежский спортивный обозреватель Ян Петтер Салтведт заявлял, что у российских биатлонистов практически нет шансов принять участие в Олимпийских играх в Италии из-за затянувшегося разбирательства в Спортивном арбитражном суде и позиции Международного союза биатлонистов.