Киев принудительно вывозит людей из Запорожья и Днепропетровской области

Всего эвакуируют почти 3 тысячи детей.
Власти Украины принудительно вывозят жителей 44 населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщил вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба в своем telegram-канале.
«Мы приняли решение о принудительном вывезе семей с детьми из 44 населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. В Запорожской области речь идет об эвакуации 651 ребенка из четырех населенных пунктов двух общин, в Днепропетровской — о вывозе 2 463 детей из 40 населенных пунктов пяти общин», — заявил Кулеба.