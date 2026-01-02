Актера Уилла Смита обвинили в сексуальных домогательствах

Американский скрипач Брайан Кинг Джозеф подал иск в суд Лос-Анджелеса, в котором обвинил в сексуальных домогательствах голливудского актера и музыканта Уилла Смита. Об этом в пятницу, 2 января, сообщил телеканал Fox News.
Согласно данным судебных документов, скрипач заявил, что артист якобы пытался войти к нему в доверие «с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации». По словам истца, Смит говорил музыканту, что между ними «установилась особенная связь». Кроме того, актер «использовал иные выражения, свидетельствующие о его близости к истцу».
Также в документах отмечается, что в марте прошлого года Брайан Кинг Джозеф принимал участие в музыкальном туре Уилла Смита. По словам пострадавшего, в то время он столкнулся с «рядом травматических событий», а также систематическим проявлением «хищнического поведения» со стороны актера.
Кроме того, американского актера Кевина Спейси ожидает очередное судебное разбирательство в Лондоне в октябре 2026 года по обвинениям в сексуальном насилии в отношении трех пострадавших.