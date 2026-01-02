Похолодание придет в Беларусь на выходные. Об этом сообщает сервис pogoda.by.
Так, 3 и 4 января погодные условия в Беларуси будет определять циклон, центр которого находится над Балтийским морем, но влияние его ослабевает с каждым днем. Поэтому и 3, и 4 января погода будет облачной, с прояснениями, с юго-западным порывистым ветром и кратковременным снегом местами, а также гололедицей на отдельных участках дорог. А вот температура воздуха будет падать. Если в субботу, 3 января столбики термометров в течение суток покажут от 0 до −6 градусов, то в воскресенье, 4 января, ночью будет уже от-4 до −10 градусов, днем лишь немногим теплее — от −1 до −7 градусов.
В понедельник, 5 января на смену циклону придут фронтальные разделы, но малоактивные, поэтому метеорологические условия особо не изменятся: белорусы будут по прежнему наблюдать серое облачное небо с прояснениями, местами кратковременный снег (а ночью на большей территории страны) и гололедицу на отдельных участках дорог. Но на улице станет еще холоднее: ночью температура достигнет отметок от 6 до 13 градусов ниже нуля, днем ожидается от −2 до −8 градусов.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси в январе 2026 года: «Будет много снега и теплее нормы».
