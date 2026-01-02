Известный фотограф Валерий Плотников умер в Петербурге

Валерий Плотников родился 20 октября в 1943 году в Барнауле. Он провел большую часть своей жизни в Санкт-Петербурге, где стал известен под псевдонимом Валерий Петербургский. Он был удостоен звания почетного члена Российской академии художеств. В числе его работ серии фотографий таких известных личностей, как Владимир Высоцкий, Лиля Брик, Сергей Параджанов, Алла Пугачева, Юрий Богатырев, Анастасия Вертинская, Борис Эйфман и многих других знаменитостей.