Известный фотограф Валерий Плотников умер в Петербурге

Российский фотограф Валерий Плотников, снимавший поэта Владимира Высоцкого и других знаменитостей, скончался в Санкт-Петербурге на 83-м году жизни. Об этом в пятницу, 2 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении Плотникова.
— Валерий Федорович скончался сегодня, — передает слова собеседника агентство.
Валерий Плотников родился 20 октября в 1943 году в Барнауле. Он провел большую часть своей жизни в Санкт-Петербурге, где стал известен под псевдонимом Валерий Петербургский. Он был удостоен звания почетного члена Российской академии художеств. В числе его работ серии фотографий таких известных личностей, как Владимир Высоцкий, Лиля Брик, Сергей Параджанов, Алла Пугачева, Юрий Богатырев, Анастасия Вертинская, Борис Эйфман и многих других знаменитостей.