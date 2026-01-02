В Кургане появятся два крупных IT-технопарка, которые выведут регион на новый уровень

\Глава региона подчеркнул, что сегодня IT-компетенции становятся неотъемлемой частью практически всех сфер экономики — от промышленного производства до аграрного сектора, и без специализированных знаний и навыков невозможно добиться устойчивого успеха. По его словам, на выбранной областными властями площадке в течение двух лет планируется возведение трех комплексов, которые войдут в единую инфраструктуру IT-технопарка. Шумков также отметил, что за последние годы в Курганской области число IT-субъектов предпринимательской деятельности увеличилось в 6,5 раза, а их совокупная выручка выросла в несколько раз.