В Кургане появятся два крупных IT-технопарка, которые выведут регион на новый уровень

В Кургане построят два IT-технопарка для развития цифровой экономики.
В Кургане в ближайшие годы планируется создание двух масштабных IT-технопарков, которые должны вывести регион на качественно новый уровень развития IT-индустрии и технологий искусственного интеллекта. Ожидается, что проекты станут ключевыми точками роста для цифровой экономики Курганской области и усилят ее позиции на федеральном уровне. Об этом сообщил губернатор области Вадим Шумков в интервью телеканалу «Россия-24».
«IT-технопарк появится в Кургане в 2027-м году. Наряду с этим реализуется еще проект частного IT-технопарка. В него инвестируется 2,5 млрд рублей, он также будет находиться в Кургане. Это будет очень правильный проект, после которого мы выйдем на новый уровень развития IT-индустрии в Курганской области», — заявил Шумков.
\Глава региона подчеркнул, что сегодня IT-компетенции становятся неотъемлемой частью практически всех сфер экономики — от промышленного производства до аграрного сектора, и без специализированных знаний и навыков невозможно добиться устойчивого успеха. По его словам, на выбранной областными властями площадке в течение двух лет планируется возведение трех комплексов, которые войдут в единую инфраструктуру IT-технопарка. Шумков также отметил, что за последние годы в Курганской области число IT-субъектов предпринимательской деятельности увеличилось в 6,5 раза, а их совокупная выручка выросла в несколько раз.