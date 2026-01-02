Ричмонд
Житель Парижа отломал и похитил меч конного памятника Жанне д’Арк

Мужчина отломал и похитил клинок меча конного памятника Жанне д’Арк на площади Сент-Огюстен в восьмом округе Парижа. Позже его задержали сотрудники полиции. Об этом в пятницу, 2 января, сообщили на радиостанции Europe 1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Мужчина взобрался на конную статую Жанны д’Арк около 10:00 по местному времени (12:00 мск — прим. «ВМ») после чего отломал клинок меча и покинул с ним место происшествия. После он был задержан полицией за причинение вреда и кражу общественного имущества, — сообщили в СМИ.

По информации радиостанции, злоумышленника задержали недалеко от вокзала Сен-Лазар на северо-западе города. Мужчину заключили под стражу, обстоятельства произошедшего выясняются.

Утром 19 октября 2025 года четверо грабителей под видом рабочих проникли во французский музей Лувр в Париже, вскрыли две витрины, похитили девять ювелирных украшений и скрылись на скутерах. Все происходило прямо на глазах у посетителей, а операция заняла всего семь минут. Похитители украли тиару, брошь и ожерелье из коллекции Наполеона III. «Вечерняя Москва» рассказала об этом и других самых громких ограблениях музеев мира.