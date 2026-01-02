Житель Парижа отломал и похитил меч конного памятника Жанне д’Арк

Утром 19 октября 2025 года четверо грабителей под видом рабочих проникли во французский музей Лувр в Париже, вскрыли две витрины, похитили девять ювелирных украшений и скрылись на скутерах. Все происходило прямо на глазах у посетителей, а операция заняла всего семь минут. Похитители украли тиару, брошь и ожерелье из коллекции Наполеона III. «Вечерняя Москва» рассказала об этом и других самых громких ограблениях музеев мира.