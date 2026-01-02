В Москве отменили рождественский концерт Витторио Григоло

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Рождественский концерт итальянского певца Витторио Григоло «Фрэнк Синатра. My Way», который должен был состояться 7 января в концертном зале «Барвиха Luxury Village» в Москве, отменен, сообщается на официальном сайте площадки.