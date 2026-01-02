В Москве отменили рождественский концерт Витторио Григоло

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Рождественский концерт итальянского певца Витторио Григоло «Фрэнк Синатра. My Way», который должен был состояться 7 января в концертном зале «Барвиха Luxury Village» в Москве, отменен, сообщается на официальном сайте площадки.
«Рождественский концерт Витторио Григоло “Фрэнк Синатра. My Way” — 7 января 2026, 19.00. Мероприятие отменено. Возврат денежных средств зрителям за билеты, приобретенные через сайт barvikhaconcerthall.ru, будет произведен автоматически», — говорится в сообщении.
Как уточняется, стоимость билетов варьировалась от 27 до 120 тысяч рублей.
Лауреат премии Grammy, оперный певец Витторио Григоло в Рождество должен был представить российскую премьеру своей программы «Фрэнк Синатра. My Way» в сопровождении Оркестра джазовой музыки имени Лундстрема.