Зеленский назначил нового главу ГУР

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, согласно которому Олег Иващенко назначен руководителем Главного управления разведки (ГУР). Об этом сказано в официальном документе.

Срочная новость.

