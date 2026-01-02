Сургутянка, пережившая войну и авиакатастрофу, попала в больницу

Мария Максимовна в Сургут она приехала в 1974 году.
В кардиологическом отделении Окружного кардиодиспансера (ХМАО) проходит лечение 96‑летняя Мария Максимовна, пережившая Великую Отечественную войну и авиакатастрофу. Несмотря на перенесенный инфаркт миокарда, женщина демонстрирует поразительный оптимизм и жизнелюбие. Об этом рассказал глава депздрава ХМАО Роман Паськов.
«Пациентка поступила с инфарктом миокарда. Рентгенхирурги выполнили малоинвазивное вмешательство», — написал Паськов в своем telegram‑канале.
Мария Максимовна была еще подростком, когда началась Великая Отечественная война. В 13 лет она уже работала в Омской области — трудилась в поле: косила траву, молотила зерно, боронила землю.
Позже, в 1974 году, она переехала в Сургут и устроилась на стройку ГРЭС. Мария Максимовна вырастила двоих сыновей.
А в 2011 году ей пришлось пережить страшное: она летела с одним из сыновей из Томска в Сургут на самолете Ан‑24. Самолет аварийно сел на реку Обь, после чего загорелся. Но Мария Максимовна чудом не пострадала.
Мария Максимовна впервые попала в кардиодиспансер — у нее случился инфаркт. Врачи провели операцию через маленькие разрезы (это называется малоинвазивное вмешательство). После операции за ее состоянием внимательно следили врачи.