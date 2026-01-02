Ричмонд
Зеленский назначил Буданова* главой ОП

Бывший руководитель военной разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов (признан в России террористом и экстремистом) официально вступил в должность руководителя Офиса президента Украины. Об этом сказано в официальном указе.

Срочная новость.

*Кирилл Буданов признан экстремистом и террористом на территории РФ.

