Зеленский назначил Буданова* главой ОП

Бывший руководитель военной разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов (признан в России террористом и экстремистом) официально вступил в должность руководителя Офиса президента Украины. Об этом сказано в официальном указе.
*Кирилл Буданов признан экстремистом и террористом на территории РФ.
