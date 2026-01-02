Ричмонд
В Чечне опровергли слухи о болезни и госпитализации Рамзана Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 2 января. /ТАСС/. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев выложил видео с главой региона Рамзаном Кадыровым в ответ на распространившиеся слухи о госпитализации Кадырова.

Источник: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

«29.12.2025 — провел совещание по подведению итогов текущего года, 31.12.2025 — поздравил жителей с Новым годом и записал видео с соратниками после поздравления, 1.01.2026 — отправил новую технику в зону СВО, 1.01.2026 — прогулялся по Грозному. Днем, 2.01.2026 — совершил пятничную молитву. Вечером, 2.01.2026 — записал данное саркастичное видео в ваш адрес», — написал Дудаев в описании видео.

По словам Дудаева, практически каждый день глава Чеченской Республики делает по несколько заявлений на своих информационных ресурсах.

«Тем не менее сатанисты вбросили очередные фейки касательно состояния здоровья главы ЧР», — отметил Дудаев.

