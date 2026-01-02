В Чечне опровергли слухи о болезни и госпитализации Рамзана Кадырова

«29.12.2025 — провел совещание по подведению итогов текущего года, 31.12.2025 — поздравил жителей с Новым годом и записал видео с соратниками после поздравления, 1.01.2026 — отправил новую технику в зону СВО, 1.01.2026 — прогулялся по Грозному. Днем, 2.01.2026 — совершил пятничную молитву. Вечером, 2.01.2026 — записал данное саркастичное видео в ваш адрес», — написал Дудаев в описании видео.
По словам Дудаева, практически каждый день глава Чеченской Республики делает по несколько заявлений на своих информационных ресурсах.
«Тем не менее сатанисты вбросили очередные фейки касательно состояния здоровья главы ЧР», — отметил Дудаев.