На Украине увидели неожиданный сигнал в назначении Буданова* главой ОП: для чего он нужен Зеленскому

Политолог Фесенко: Буданов* может стать преемником Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Назначение главы ГУР Украины Кирилла Буданова* руководителем офиса президента может быть шагом Владимира Зеленского по подготовке своего преемника. Такую точку зрения высказал украинский политолог Владимир Фесенко, сообщает издание «Страна».

Эксперт допустил, что Зеленский рассматривает Буданова* не только как потенциального преемника. По его мнению, глава разведки может также стать гарантом безопасности самого Зеленского и в данный момент, и после его ухода.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что это решение Зеленского похоронило политическую карьеру Буданова*. Мирошник отметил, что теперь Буданов* не сможет стать конкурентом Зеленскому на будущих выборах.

Однако российский дипломат считает, что на Буданова* возложена другая важная задача. По его словам, новый глава офиса Зеленского будет пытаться сосредоточить управление окружением лидера киевского режима в своих руках.

*— лицо, признанное на территории РФ террористом и экстремистом.