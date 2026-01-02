«Третья новогодняя ночь без него»: Натали рассказала, как проживает утрату мужа

Российская певица Натали в 2023 году потеряла мужа Александра Рудина. В четверг, 1 января, артистка поделилась в своем блоге, что чувствует спустя 2,5 года после утраты супруга.
По ее словам, она до сих пор его «очень любит и скучает». Натали также отметила, что уже третий год подряд встречает Новый год без мужа.
— Третья новогодняя ночь без него. Люблю, люблю и люблю! Очень скучаю, но приняла глубокое решение — быть счастливой! И улыбаться жизни, детям и всем-всем! Как он и хотел всегда! Как он и просил перед уходом! Как хочу теперь и я, глубоко от души! — написала певица в своем Telegram-канале.
В ноябре 2023 года артистка решила обратиться к поклонникам и высказаться об утрате Рудина. Она сообщила, что соскучилась по супругу. Артистка призналась, что ей хочется обнять его и услышать «самый лучший на свете тембр голоса».
О смерти Рудина стало известно 30 июля 2023 года. Как писали СМИ, он покончил с собой. Как рассказали его родственники, всего за две недели до этого у него скончался отец. Натали сообщила, что муж два года боролся с последствиями ковида.
Рудина похоронили в его родном городе Дзержинске. Именно там он встретил свою будущую супругу. Он услышал ее выступление на фестивале и предложил записать песни. Позже они вступили в брак, артистке было всего 17 лет.