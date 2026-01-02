Долги белорусов по штрафам теперь могут автоматически списать с банковских карт

В частности, на основании Закона № 87-З, принятого 12 июля и вступившего в силу 1 января 2026 года, судебный исполнитель получил право на автоматическое списание денежных средств в счет погашения долга напрямую с банковской карты, счета, вклада или даже электронного кошелька должника. Эта процедура применяется в рамках упрощенного исполнительного производства. Автоматическое списание сработает при двух условиях: первое — если сумма задолженности не превышает 20 базовых величин (в настоящее время это 900 рублей), а второе — отсутствие в отношении гражданина других открытых исполнительных производств по взысканию денежных средств.