Долги белорусов по штрафам теперь могут автоматически списать с банковских карт. О законодательных нововведениях, действующих с 1 января 2026 года, которые упрощают процедуру взыскания просроченных штрафов, в первую очередь за нарушения ПДД, зафиксированные автоматическими средствами контроля, напомнил портал abw.by.
В частности, на основании Закона № 87-З, принятого 12 июля и вступившего в силу 1 января 2026 года, судебный исполнитель получил право на автоматическое списание денежных средств в счет погашения долга напрямую с банковской карты, счета, вклада или даже электронного кошелька должника. Эта процедура применяется в рамках упрощенного исполнительного производства. Автоматическое списание сработает при двух условиях: первое — если сумма задолженности не превышает 20 базовых величин (в настоящее время это 900 рублей), а второе — отсутствие в отношении гражданина других открытых исполнительных производств по взысканию денежных средств.
При этом законодательство предоставляет должнику двухмесячный срок для самостоятельного погашения штрафа без применения дополнительных мер принуждения. Для этого в течение первого месяца необходимо внести не менее 30% от суммы долга, и до конца второго месяца следует погасить оставшуюся часть задолженности полностью.
Если в установленный срок штраф не будет оплачен, к должнику могут быть применены более строгие меры, включая арест имущества, временное лишение права управления транспортным средством, взыскание принудительного сбора в размере 10% от суммы долга (но не менее 0,5 базовой величины, или 22,5 рублей).
