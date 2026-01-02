Ричмонд
Умер Валерий Плотников, автор портретов Высоцкого и Пугачевой

Автор портретов Высоцкого и Пугачевой Валерий Плотников умер в возрасте 82 лет.

Источник: Комсомольская правда

Умер Валерий Плотников, известный фотограф из Санкт-Петербурга. Он скончался на 83-м году жизни, сообщила пресс-служба городской администрации.

Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким мастера. Он назвал творчество Плотникова целой эпохой в отечественном фотоискусстве.

По словам губернатора, фотограф был непревзойденным мастером портрета. В его наследии — образы многих великих деятелей российской культуры.

Валерий Плотников родился в Барнауле, а окончил ВГИК. Свою профессиональную карьеру он посвятил искусству фотопортрета. Он был автором портретов Владимира Высоцкого, Лили Брик, Сергея Параджанова, Аллы Пугачевой и Бориса Эйфмана.

Мастер жил и работал в Северной столице, которую очень любил. Эта любовь отразилась даже в его профессиональном псевдониме — Петербургский.

Ранее также стало известно о кончине актера Андрея Хорошева. Он был известен по сериалу «Доктор Живаго», а умер 1 января 2026 года.

