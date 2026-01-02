Ричмонд
«Так не может продолжаться»: агент Евгения Кузнецова прокомментировал слухи об уходе игрока из «Металлурга»

В хоккейном мире снова обсуждают возможные изменения в карьере Евгения Кузнецова. Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Металлурга, в интервью “Матч ТВ” заявил, что в ближайшее время планирует обсудить будущее хоккеиста с руководством магнитогорского клуба.

Будущее Кузнецова в «Металлурге» решится на переговорах с руководством.

«Возможно, в ближайшее время что-то произойдет. Дело не в “Салавате”, СКА или другом клубе. Пока вопрос стоит вообще в другом — так не может продолжаться все время, чтобы хоккеист не играл. Это нормальное спортивное желание, любой хоккеист поднял бы такой разговор», — отметил Бабаев.

Агент также подчеркнул, что решающим фактором станет предстоящий разговор с руководством магнитогорского клуба, после которого станет понятно, останется ли Кузнецов в команде или покинет ее. При этом агент особо отметил, что к руководству «Металлурга» нет никаких претензий — клуб выполняет все договорные обязательства перед игроком и ведет себя порядочно.

33-летний нападающий перешел в магнитогорский клуб в начале октября 2025 года, подписав контракт сроком до конца сезона-2025/26. Однако его адаптация в команде, судя по всему, проходит не так гладко, как ожидалось.

С момента перехода Кузнецов принял участие в 15 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 9 очков по системе «гол+пас» (1 заброшенная шайба и 8 результативных передач). По меркам хоккеиста такого уровня, эти показатели можно считать довольно скромными.

Согласно информации издания «Спорт-Экспресс», главным претендентом на приобретение прав на Кузнецова в случае его расторжения контракта с «Металлургом» является уфимский «Салават Юлаев». Уфимский клуб в текущем сезоне демонстрирует неплохие результаты и борется за высокие места. Кузнецов со своим опытом и мастерством мог бы стать серьезным усилением команды, особенно с учетом того, что до плей-офф остается не так много времени.

Главный тренер хоккейного клуба «Металлург» Андрей Разин ранее заявлял, что форвард Евгений Кузнецов сейчас не в состоянии показывать стабильную игру на высоком уровне. По оценке специалиста, на данный момент хоккеист не может выдерживать планку качественной игры более чем в двух встречах подряд.