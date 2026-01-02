«Так не может продолжаться»: агент Евгения Кузнецова прокомментировал слухи об уходе игрока из «Металлурга»

Согласно информации издания «Спорт-Экспресс», главным претендентом на приобретение прав на Кузнецова в случае его расторжения контракта с «Металлургом» является уфимский «Салават Юлаев». Уфимский клуб в текущем сезоне демонстрирует неплохие результаты и борется за высокие места. Кузнецов со своим опытом и мастерством мог бы стать серьезным усилением команды, особенно с учетом того, что до плей-офф остается не так много времени.