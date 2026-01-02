Видео украинской стороны указывают, что в торговом центре в Харькове произошла детонация хранившихся там боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 2 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
— На опубликованных видеокадрах за несколько секунд до взрыва в здании зафиксировано сильное задымление неизвестного происхождения, что свидетельствует о том, что в торговом центре «Персона» с высокой вероятностью произошла детонация хранившихся там боеприпасов ВСУ, — говорится в Telegram-канале ведомства.
2 января в Минобороны РФ опровергли информацию об ударах России по Харькову. По словам представителей ведомства, такие заявления со стороны Украины направлены на отвлечение внимания международной общественности от теракта против мирных жителей Херсонской области.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее опубликовал кадры уничтожения пехоты ВСУ. По его словам, бойцы российской армии «отработали отлично, без потерь и лишних движений».
В оборонном ведомстве также сообщили, что бойцы Вооруженных сил России за неделю освободили девять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции на Украине.