Советский атобус, туристы: тюменцы выбирают арт-объект для привокзальной площади

На привокзальной площади в Тюмени планируют установить скульптуру, посвященную пассажирскому автотранспорту. Жители города активно участвуют в обсуждении концепций — уже поступили предложения о размещении советского автобуса, автобуса с пассажирами и фигур туристов. Об этом сообщило главное управление строительства Тюменской области.