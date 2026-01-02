Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Советский атобус, туристы: тюменцы выбирают арт-объект для привокзальной площади

На привокзальной площади в Тюмени планируют установить скульптуру, посвященную пассажирскому автотранспорту. Жители города активно участвуют в обсуждении концепций — уже поступили предложения о размещении советского автобуса, автобуса с пассажирами и фигур туристов. Об этом сообщило главное управление строительства Тюменской области.

Тюменцы предлагают идеи для украшения привокзальной площади у автовокзала.

На привокзальной площади в Тюмени планируют установить скульптуру, посвященную пассажирскому автотранспорту. Жители города активно участвуют в обсуждении концепций — уже поступили предложения о размещении советского автобуса, автобуса с пассажирами и фигур туристов. Об этом сообщило главное управление строительства Тюменской области.

«По улице Пермякова на привокзальной площади планируется установить малую архитектурную форму, посвященную пассажирскому автомобильному транспорту. И жители могут в этом поучаствовать», — сообщается в telegram-канале ГУСа.

Архитектурная форма появится на улице Пермякова. Горожане могут направить свои предложения по электронной почте. Среди уже поступивших идей — изображения советского автобуса, автобуса с пассажирами и туристов.