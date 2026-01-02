Советский атобус, туристы: тюменцы выбирают арт-объект для привокзальной площади

Тюменцы предлагают идеи для украшения привокзальной площади у автовокзала.
На привокзальной площади в Тюмени планируют установить скульптуру, посвященную пассажирскому автотранспорту. Жители города активно участвуют в обсуждении концепций — уже поступили предложения о размещении советского автобуса, автобуса с пассажирами и фигур туристов. Об этом сообщило главное управление строительства Тюменской области.
«По улице Пермякова на привокзальной площади планируется установить малую архитектурную форму, посвященную пассажирскому автомобильному транспорту. И жители могут в этом поучаствовать», — сообщается в telegram-канале ГУСа.
Архитектурная форма появится на улице Пермякова. Горожане могут направить свои предложения по электронной почте. Среди уже поступивших идей — изображения советского автобуса, автобуса с пассажирами и туристов.