Женщины vs мужчины: кто и сколько времени тратит на домашние дела?

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сколько времени тратят на домашние дела женщины и мужчины? Ответ на этот вопрос дал Белстат в своем обследовании, сообщает БЕЛТА.
По данным выборочного обследования домашних хозяйств в целях изучения использования суточного фонда времени населением, в выходной день приготовлением пищи занимаются 91% взрослых женщин и 42% взрослых мужчин. При этом женщины тратят на приготовление 1 час 27 минут, тогда как мужчины — 49 минут.
Уборкой жилья занимаются 69% женщин и лишь 35% мужчин, женщины затрачивают на это 1 час 1 минуту, мужчины — 42 минуты.
Покупки товаров по выходным совершают 52% женщин и 44% мужчин, это занятие занимает у них практически одинаковое количество времени — 48 и 49 минут соответственно.
В целом, подчеркнули в Белстате, на протяжении жизни у среднестатистического белоруса на приготовление пищи уходит чуть более 2,5 лет, уборку жилья — 1 год 2 месяца, покупку товаров — почти 10 месяцев. -0-