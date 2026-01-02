Женщины vs мужчины: кто и сколько времени тратит на домашние дела?

По данным выборочного обследования домашних хозяйств в целях изучения использования суточного фонда времени населением, в выходной день приготовлением пищи занимаются 91% взрослых женщин и 42% взрослых мужчин. При этом женщины тратят на приготовление 1 час 27 минут, тогда как мужчины — 49 минут.