Виталий Милонов устроил новогодний рейд по борделям в Санкт-Петербурге

Депутат Госдумы Виталий Милонов посетил с проверкой несколько борделей в Санкт-Петербурге. Политик нагрянул в публичный дом с трансгендерами* на улице Восстания. Об этом пишет SHOT.

Источник: Life.ru

Виталий Милонов устроил новогодний рейд по борделям в Санкт-Петербурге. Видео © SHOT.

По словам депутата, жители района уже давно жаловались на притон «с трансвеститами*, которые буквально затерроризировали весь дом». Милонов вместе с активистами прямо сейчас ждут полицию для задержания нарушителей.

Ранее Милонов раскрыл число женщин, которых спас от проституции. По его словам, десяток-другой девушек перестали заниматься этим. Депутат добавил, что ремесло деформирует сознание: большинство, начав, выбраться уже не может. Кто-то просто не хочет отвечать на вопросы своей совести, увлекаясь также алкоголем и запрещёнными веществами. Политик подчеркнул, что граждане, осведомлённые о проблеме нелегальной проституции, но сознательно игнорирующие её, несут моральную ответственность за судьбы пострадавших женщин.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

Узнать больше по теме
Виталий Милонов: биография депутата-скандалиста
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов известен своими громкими законодательными инициативами. Он поддерживает образ одиозного политика скандальными высказываниями и поступками, которые критикуют знаменитости и простые россияне. Больше о Милонове — в этой статье.
Читать дальше