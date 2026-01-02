Виталий Милонов устроил новогодний рейд по борделям в Санкт-Петербурге. Видео © SHOT.
По словам депутата, жители района уже давно жаловались на притон «с трансвеститами*, которые буквально затерроризировали весь дом». Милонов вместе с активистами прямо сейчас ждут полицию для задержания нарушителей.
Ранее Милонов раскрыл число женщин, которых спас от проституции. По его словам, десяток-другой девушек перестали заниматься этим. Депутат добавил, что ремесло деформирует сознание: большинство, начав, выбраться уже не может. Кто-то просто не хочет отвечать на вопросы своей совести, увлекаясь также алкоголем и запрещёнными веществами. Политик подчеркнул, что граждане, осведомлённые о проблеме нелегальной проституции, но сознательно игнорирующие её, несут моральную ответственность за судьбы пострадавших женщин.
* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.