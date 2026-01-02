«Горячо, Никита»: актриса Розанова устроила необычные банные процедуры с Ефремовым

Актёр Никита Ефремов и его старшая коллега Ирина Розанова устроили совместные банные процедуры. Видео, на котором они вместе купаются в деревянном чане, появилось в социальных сетях.
Ролик был опубликован на личной странице 64-летней Ирины Розановой. В кадре актриса в купальнике и шапочке заходит в горячую воду вместе с 37-летним Никитой Ефремовым.
«Слушай, а горячо, Никита! Вот зачем связалась с молодыми артистами», — эмоционально отреагировала Розанова.
Никита Ефремов появился на видео в простых чёрных плавках и тёплой шапке. Он спокойно переносил высокую температуру воды, в отличие от своей напарницы.
Стоит отметить, что Никита Ефремов является продолжателем знаменитой актёрской династии. Его дед — легендарный Олег Ефремов, а отец — известный Михаил Ефремов.
В одном из недавних интервью Никита Ефремов признался, что долгое время копировал своих родственников. Он заявил, что перенял от них не только лучшие профессиональные качества, но и проблемы с алкоголем.