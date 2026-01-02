В Молдову приходит тепло и слякоть: Привычная зима — с дождями и плюсовой температурой

В Молдове в субботу, 3 января 2026 года, будет довольно тепло — после минусовой температуры — …+3 градуса.
Облачно, дожди.
Ночью тоже без морозов — около 0 градусов.
Правда, уже в ночью на воскресенье придут морозы.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Дрон на шиферной крыше, новое старое правительство, контрабанда оружием, политзаключенные: Итоги года — политические события, изменившие жизнь в Молдове.
Главные события 2025-го, которые потрясли Молдову (далее…).
Умом ПАС не понять: Чтобы сэкономить 70 млн евро, премьер-министр Молдовы Мунтяну готовит массовые увольнения — и тут же власти хотят строить стадион за 100 млн евро.
Действия властей не поддаются логическому объяснению (далее…).
Похищал деньги у пассажиров: В аэропорту Кишинева задержан член преступной группы, которая обворовывала людей в самолетах.
Пограничная полиция Молдовы раскрыла международную преступную группировку (далее…).