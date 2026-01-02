Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
В Молдову приходит тепло и слякоть: Привычная зима — с дождями и плюсовой температурой

Прогноз погоды в Молдове на субботу, 3 января 2026.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове в субботу, 3 января 2026 года, будет довольно тепло — после минусовой температуры — …+3 градуса.

Облачно, дожди.

Ночью тоже без морозов — около 0 градусов.

Правда, уже в ночью на воскресенье придут морозы.

Дрон на шиферной крыше, новое старое правительство, контрабанда оружием, политзаключенные: Итоги года — политические события, изменившие жизнь в Молдове.

Главные события 2025-го, которые потрясли Молдову (далее…).

Умом ПАС не понять: Чтобы сэкономить 70 млн евро, премьер-министр Молдовы Мунтяну готовит массовые увольнения — и тут же власти хотят строить стадион за 100 млн евро.

Действия властей не поддаются логическому объяснению (далее…).

Похищал деньги у пассажиров: В аэропорту Кишинева задержан член преступной группы, которая обворовывала людей в самолетах.

Пограничная полиция Молдовы раскрыла международную преступную группировку (далее…).