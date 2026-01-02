Ричмонд
Сын Лёвы из «Би-2» получил гражданство Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство восьмерым россиянам, среди них — Федор Бортник, сын солиста группы «Би-2».

Источник: Аргументы и факты

Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство страны восьмерым гражданам России, в том числе Федору Бортнику — сыну солиста группы Би-2.

Об этом сообщило молдавское издание Enewsmd со ссылкой на администрацию главы государства. В числе получивших гражданство также указан пианист Глеб Колядин.

В 2024 году Санду уже предоставляла гражданство Молдавии ряду участников группы «Би-2» вместе с членами их семей. Тогда в администрации президента заявляли, что решение принято «в интересах Республики Молдова».

Ранее солист «Би-2» Егор Бортник*, известный как Лёва Би-2, публично заявлял о поддержке военной операции Израиля.

* Признан в России иностранным агентом.

