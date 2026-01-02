В Чечне ответили на слухи о болезни и госпитализации Кадырова

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев в пятницу, 2 января, опубликовал видео с главой региона Рамзаном Кадыровым в своем блоге в ответ на слухи о госпитализации Кадырова.
— 31.12.2025 — поздравил жителей с Новым годом и записал видео с соратниками после поздравления, 01.01.2026 — отправил новую технику в зону СВО, 01.01.2026 — прогулялся по Грозному. Днем, 02.01.2026 — совершил пятничную молитву. Вечером, 02.01.2026 — записал данное саркастичное видео в ваш адрес, — написал Дудаев.
Он также написал в своем Telegram-канале, что Кадыров почти каждый день делает по несколько заявлений на своих информационных ресурсах.
Глава Чечни 2 января опубликовал кадры уничтожения пехоты Вооруженных сил Украины. По его словам, бойцы российской армии «отработали отлично, без потерь и лишних движений».
Ранее сын Кадырова Ахмат рассказал в личном блоге о получении награды. Руководитель республики вручил ему медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова. Первого президента ЧР». Ахмат Кадыров отметил особую ценность награды и поблагодарил Рамзана Кадырова за поддержку.