Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чечне ответили на слухи о болезни и госпитализации Кадырова

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев в пятницу, 2 января, опубликовал видео с главой региона Рамзаном Кадыровым в своем блоге в ответ на слухи о госпитализации Кадырова.

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев в пятницу, 2 января, опубликовал видео с главой региона Рамзаном Кадыровым в своем блоге в ответ на слухи о госпитализации Кадырова.

— 31.12.2025 — поздравил жителей с Новым годом и записал видео с соратниками после поздравления, 01.01.2026 — отправил новую технику в зону СВО, 01.01.2026 — прогулялся по Грозному. Днем, 02.01.2026 — совершил пятничную молитву. Вечером, 02.01.2026 — записал данное саркастичное видео в ваш адрес, — написал Дудаев.

Он также написал в своем Telegram-канале, что Кадыров почти каждый день делает по несколько заявлений на своих информационных ресурсах.

Глава Чечни 2 января опубликовал кадры уничтожения пехоты Вооруженных сил Украины. По его словам, бойцы российской армии «отработали отлично, без потерь и лишних движений».

Ранее сын Кадырова Ахмат рассказал в личном блоге о получении награды. Руководитель республики вручил ему медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова. Первого президента ЧР». Ахмат Кадыров отметил особую ценность награды и поблагодарил Рамзана Кадырова за поддержку.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше