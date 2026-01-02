В Чечне опровергли очередные слухи о болезни и госпитализации Рамзана Кадырова

В Чечне официально опровергли распространяющиеся в социальных сетях слухи о проблемах со здоровьем и госпитализации главы региона Рамзана Кадырова. Информацию об этом предоставило республиканское министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации.
Министр Ахмед Дудаев опубликовал видео с руководителем республики. В опубликованных кадрах Рамзан Кадыров выглядит здоровым и активным.
Это уже не первый случай, когда вокруг здоровья чеченского лидера возникают неподтверждённые разговоры. Ещё в декабре 2025 года Кадыров касался этой темы во время прямой линии с населением.
Тогда он заявил, что прекрасно себя чувствует и обладает отличным здоровьем. Кадыров также отметил, что, судя по сплетням, его не должно быть в живых, хотя с ним всё в порядке.
Этим высказыванием он публично опроверг слухи о наличии у него какого-либо серьёзного заболевания. Прошлой весной глава Чечни уже обращался к этой теме. В том обращении Кадыров назвал мышами тех, кто пытается приписывать ему какие-либо проблемы со здоровьем.