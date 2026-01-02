Найдены прямые доказательства того, что сахелянтропы умели ходить на двух ногах

Впоследствии мнения ученых разделились насчет того, является ли сахелянтроп близким родичем человека. Эти споры были связаны с тем, что часть антропологов усомнилась в наличии у этих древних приматов способности к прямохождению. Три года назад эти споры обострились после того, как французские и африканские антропологи заявили об обнаружении бедренной и двух локтевых костей сахелянтропов, похожих на аналогичные части скелета прямоходящих приматов.