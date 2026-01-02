Об ответственности за вождение в нетрезвом виде напомнили в суде

2 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В 2025 году в Гродненской области 35 человек были осуждены за вождение в состоянии алкогольного опьянения повторно (ст.317−1 УК), что на 34,6% больше в сравнении с 2024 годом. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал судья Гродненского областного суда Игорь Соболев.
«По ст.317−1 Уголовного Кодекса (за вождение в нетрезвом виде повторно) в 2024 году было осуждено 26 лиц, в 2025 — 35 человек. Увеличение количества рассмотренных судами области дел составляет 34,6%», — констатировал Игорь Соболев.
Судья привел несколько примеров из практики. «Так, например, житель Гродно, ранее уже судимый за вождение в состоянии алкогольного опьянения и лишенный прав, вечером 11 ноября 2024 года управлял легковушкой, принадлежавшей его жене, в пьяном виде. Он был задержан сотрудниками ГАИ. Вину фигурант признал. Суд Октябрьского района Гродно назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств на срок 7 лет. Также к гродненцу было применено принудительное лечение от хронического алкоголизма», — рассказал судья.
В сентябре 2025 года житель Ошмянского района, будучи привлеченным в июле к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 базовых величин с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 60 месяцев за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершил такое же правонарушение. «В течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, будучи в состоянии алкогольного опьянения, фигурант управлял принадлежащим ему мотоциклом. Он был задержан сотрудником ГАИ. Обвиняемый признал свою вину полностью. Суд района назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием в доход государства 15% заработка, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 7 лет. К транспортному средству, которым управлял мужчина, применена специальная конфискация», — рассказал Игорь Соболев.
Судья областного суда отметил, что управление автомобилем в нетрезвом виде влечет за собой административную ответственность, повторное нарушение — уголовную. «Кодексом об административных правонарушениях за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, предусмотрен внушительный штраф или административный арест с лишением права управления транспортным средством. Тем не менее есть водители, для которых административного взыскания недостаточно. По разным причинам они вновь садятся за руль в нетрезвом виде. Последствия таких поступков могут быть очень печальными. Рецидив неминуемо ведет к уголовной ответственности», — подчеркнул Игорь Соболев.
Когда автомобилист употребил алкоголь, ни в коем случае не стоит садиться за руль, следует воспользоваться услугами общественного транспорта, такси. Очевидцев ситуаций, когда нетрезвый человек пытается управлять автомобилем, призывают сообщать об этом по номеру 102.-0-