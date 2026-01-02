Об ответственности за вождение в нетрезвом виде напомнили в суде

В сентябре 2025 года житель Ошмянского района, будучи привлеченным в июле к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 базовых величин с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 60 месяцев за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершил такое же правонарушение. «В течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, будучи в состоянии алкогольного опьянения, фигурант управлял принадлежащим ему мотоциклом. Он был задержан сотрудником ГАИ. Обвиняемый признал свою вину полностью. Суд района назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием в доход государства 15% заработка, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 7 лет. К транспортному средству, которым управлял мужчина, применена специальная конфискация», — рассказал Игорь Соболев.