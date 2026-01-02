Разработана безопасная для экосистем зеленая термобумага

Чаще всего для этих целей используется органическое вещество бисфенол или его производные, позволяющие существенным образом снизить стоимость термобумаги, но при этом обладающие токсическим воздействием на экосистемы и организм людей. Еще в 2020 году Евросоюз ввел ограничения на использование самой распространенной формы бисфенолов, BPA, однако ученым пока не удавалось найти безопасной замены для этого соединения.