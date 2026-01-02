Шесть БПЛА сбили над Ростовской областью вечером 2 января

2 января в период с 14:00 до 20:00 над Ростовской областью была отражена атака беспилотников. Всего было сбито шесть дронов самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.
Всего за этот промежуток времени по стране дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 11 БПЛА. Из них два сбили над Республикой Татарстан. И по одному — над Воронежской областью, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.
