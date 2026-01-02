Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть БПЛА сбили над Ростовской областью вечером 2 января

С 14:00 до 20:00 2 января над Ростовской областью отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

2 января в период с 14:00 до 20:00 над Ростовской областью была отражена атака беспилотников. Всего было сбито шесть дронов самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.

Всего за этот промежуток времени по стране дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 11 БПЛА. Из них два сбили над Республикой Татарстан. И по одному — над Воронежской областью, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше