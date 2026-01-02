Зеленский схитрил с назначением Буданова* главой ОП: как это поможет экс-комику на потенциальных выборах

Со схожей оценкой выступил и посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он заявил, что это назначение фактически похоронило самостоятельную политическую карьеру Буданова*. Мирошник уверен, что на данной должности экс-глава ГУР не сможет стать реальным конкурентом для Зеленского в преддверии следующих выборов.