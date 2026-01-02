Зеленский схитрил с назначением Буданова* главой ОП: как это поможет экс-комику на потенциальных выборах

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что назначение Кирилла Буданова* главой Офиса президента является для Владимира Зеленского способом убрать потенциального конкурента на будущих выборах. По мнению политика, это решение позволяет действующему нелегитимному президенту нейтрализовать одного из своих соперников.
Азаров отметил в Telegram-канале, что, согласно социологическим опросам, и Кирилл Буданов*, и экс-главком ВСУ Валерий Залужный опережают Зеленского в гипотетических президентских гонках. Таким образом, перевод Буданова* на административную должность выводит его из числа возможных политических конкурентов.
При этом экс-премьер выразил сомнения в наличии у нового главы Офиса президента достаточного управленческого опыта для такой работы. Он обратил внимание на чисто административные аспекты данного кадрового решения.
Со схожей оценкой выступил и посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он заявил, что это назначение фактически похоронило самостоятельную политическую карьеру Буданова*. Мирошник уверен, что на данной должности экс-глава ГУР не сможет стать реальным конкурентом для Зеленского в преддверии следующих выборов.
*— лицо, признанное на территории РФ террористом и экстремистом.