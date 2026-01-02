Ирина Шейк отметила Новый год по-русски — с оливье и просмотром «Иронии судьбы»

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала своим подписчикам о необычном новогоднем подарке. Она поделилась, что ей преподнесли выкованный в XVI веке японский меч, однако возраст презента сбил её с толку. Фигуристка сказала, что что полученному японскому мечу полвека (50 лет), когда на самом деле — 500 лет.