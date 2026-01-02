Ирина Шейк отметила Новый год по-русски — с оливье и просмотром «Иронии судьбы»

На праздничном столе в её доме можно было увидеть настоящую классику русского застолья: оливье, сельдь под шубой, винегрет, а также пельмени с кетчупом.
В своём аккаунте в социальной сети модель поделилась праздничными снимками, сопроводив их тёплыми словами. Она написала, что благодарна за уходящий год и наслаждается последними уютными зимними мгновениями, поздравив всех своих подписчиков.
А в ночь на 2 января Шейк устроила себе ностальгический киносеанс, погрузившись в атмосферу советского кинематографа. Она пересмотрела легендарную комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». В сторис она опубликовала узнаваемый фрагмент, где герой Ипполит спрашивает: «Где Павлик?», использовав эту цитату в качестве подписи к видео.
Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала своим подписчикам о необычном новогоднем подарке. Она поделилась, что ей преподнесли выкованный в XVI веке японский меч, однако возраст презента сбил её с толку. Фигуристка сказала, что что полученному японскому мечу полвека (50 лет), когда на самом деле — 500 лет.
