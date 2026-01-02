Ричмонд
Актёры Ирина Розанова и Никита Ефремов устроили необычный совместный отдых

Актёр Никита Ефремов проводит праздничные дни с пользой для здоровья — он участвовал в банных процедурах вместе с 64-летней коллегой Ириной Розановой. Видео появилось на странице Розановой в соцсети.

Источник: Life.ru

Никита Ефремов в чане с Ириной Розановой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rozanovairina2017.

На кадрах видно, как артисты заходят в деревянную купель с горячей водой. Розанова выбрала слитный купальник и непромокаемую шапочку. Никита же ограничился чёрными боксерами и тёплой шапкой, прикрывающей уши.

«Ничего, Ириночка. Всё будет хорошо, Ириночка», — приговаривал Ефремов, пытаясь успокоить явно переживающую актрису.

