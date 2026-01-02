Актёры Ирина Розанова и Никита Ефремов устроили необычный совместный отдых

Ранее Life.ru сообщал, что внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков, погрязший в долгах, впервые заработал в новогодние праздники. В августе Пресняков развёлся с женой Аленой Красновой — дочерью обеспеченных родителей. По словам знакомых пары, девушка устала от жизни без дохода и вернулась в Москву.