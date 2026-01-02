Актёры Ирина Розанова и Никита Ефремов устроили необычный совместный отдых

Никита Ефремов в чане с Ириной Розановой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rozanovairina2017.
На кадрах видно, как артисты заходят в деревянную купель с горячей водой. Розанова выбрала слитный купальник и непромокаемую шапочку. Никита же ограничился чёрными боксерами и тёплой шапкой, прикрывающей уши.
«Ничего, Ириночка. Всё будет хорошо, Ириночка», — приговаривал Ефремов, пытаясь успокоить явно переживающую актрису.
Ранее Life.ru сообщал, что внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков, погрязший в долгах, впервые заработал в новогодние праздники. В августе Пресняков развёлся с женой Аленой Красновой — дочерью обеспеченных родителей. По словам знакомых пары, девушка устала от жизни без дохода и вернулась в Москву.
Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.