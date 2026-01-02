Эксперт Корольчук: на большей части Украины всю зиму будут отключать свет

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с aif.ru заявил о невозможности решения проблемы с электричеством на Украине из-за отсутствия запасов комплектующих для реанимации энергетической системы страны. По словам политика, финансовых ресурсов для того, чтобы приобрести необходимые комплектующие, у украинских властей также нет.