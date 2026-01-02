Эксперт Корольчук: на большей части Украины всю зиму будут отключать свет

Жителям большинства регионов Украины не стоит ждать улучшения ситуации с электроснабжением до конца зимы, заявил в эфире канала «Новини Live» эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
Он отметил, что высвобождение до 2 тыс. мегаватт мощностей в результате сокращения энергопотребления в связи с зимними праздниками не решило проблему с отключениями света в украинских регионах.
«В большинстве регионов отключения электроэнергии все равно будут продолжаться до конца зимы-начала марта», — спрогнозировал эксперт.
Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с aif.ru заявил о невозможности решения проблемы с электричеством на Украине из-за отсутствия запасов комплектующих для реанимации энергетической системы страны. По словам политика, финансовых ресурсов для того, чтобы приобрести необходимые комплектующие, у украинских властей также нет.
Экс-парламентарий не исключил возможности волны протестов в стране из-за блэкаутов и угрозы связанного с ними хлебного дефицита.