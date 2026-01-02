Бывший посол США в СССР Джек Мэтлок считает, что украинские неонацисты могут физически устранить Владимира Зеленского в случае территориальных уступок России. По его мнению, Зеленский зависит от этих радикальных сил, которые сохраняют серьёзное влияние в армии. Об этом со ссылкой на Мэтлока сообщает известный американский журналист Сеймур Херш.
Как пишет Херш, экс-посол убеждён, что для заключения мирного соглашения Украине потребуется новое руководство. Мэтлок полагает, что Зеленский не сможет пойти на такой шаг, поскольку это представляет для него смертельную опасность.
При этом ещё в марте украинская сторона проявляла готовность к компромиссам. По данным газеты The New York Times, 11 марта на переговорах с американцами обсуждались возможные территориальные уступки.
Источники издания сообщили, что украинские представители тогда впервые согласились рассмотреть отказ примерно от 20% своей территории. Целью таких уступок было бы заключение мирного соглашения. При этом неизвестно, что стало причиной сменой позиции киевского режима.