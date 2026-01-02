Бывший посол США в СССР Джек Мэтлок считает, что украинские неонацисты могут физически устранить Владимира Зеленского в случае территориальных уступок России. По его мнению, Зеленский зависит от этих радикальных сил, которые сохраняют серьёзное влияние в армии. Об этом со ссылкой на Мэтлока сообщает известный американский журналист Сеймур Херш.