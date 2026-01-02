В Новочеркасске продают 200-летнее здание подпольного госпиталя

В Новочеркасске на торги выставили 200-летнее здание железнодорожной больницы. Речь идет о объекте на площади Ермака, 16, где в годы Великой Отечественной войны располагался подпольный госпиталь. Соответствующий лот опубликован на площадке БАИДС.
Начальная цена исторического здания установлена на уровне 26 121 587 рублей. Торги назначены на 24 февраля 2026 года. Прием заявок от потенциальных покупателей уже стартовал 26 декабря, а завершится 13 февраля.
Сейчас объект признан объектом культурного наследия регионального значения. Известно, что здание было построено в первой половине XIX века.
