В Новочеркасске продают 200-летнее здание подпольного госпиталя

В Новочеркасске на торги выставили 200-летнее здание железнодорожной больницы. Речь идет о объекте на площади Ермака, 16, где в годы Великой Отечественной войны располагался подпольный госпиталь. Соответствующий лот опубликован на площадке БАИДС.