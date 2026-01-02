Глава Киевского режима Владимир Зеленский предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить оборонное ведомство. По информации украинских СМИ, Зеленский выдвинул на должность, которую сейчас занимает Денис Шмыгаль.
Ранее бывший комик сообщал о планах по реформированию Силы обороны страны. По словам Зеленского, работу над изменениями курирует заместитель главы его офиса Павел Палиса. В ближайшие недели он займется анализом ситуации непосредственно в бригадах и военном командовании.
Также главарь киевской хунты заявил о подготовке к визитам иностранных советников по безопасности. Их встречи запланированы на ближайшее время.
Ранее Кирилл Буданов* согласился на предложение Владимира Зеленского занять пост главы его офиса. Он счёл это предложение продолжением своего политического пути и возможностью приносить выгоду Украине.
*— Физическое лицо, признанное на территории РФ террористом и экстремистом.