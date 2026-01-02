Зеленский назначил нового министра обороны Украины

Срочная новость.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Федорова на должность министра обороны страны. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
