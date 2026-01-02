Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский назначил нового министра обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Федорова на должность министра обороны страны. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

Срочная новость.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Федорова на должность министра обороны страны. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.