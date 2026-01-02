Конкурсы и флешмобы: в Салехарде для детей провели веселый новогодний праздник

Озеро Лебяжье стало местом веселого новогоднего праздника для детей.
На площадке у озера Лебяжье в Салехарде прошел веселый новогодний праздник для юных горожан. Об этом сообщили в администрации города.
«Сегодня на площадке у озера Лебяжье состоялся веселый новогодний праздник для детей», — сказано в telegram‑канале мэрии. Дети участвовали в конкурсах, танцевальном флешмобе и спортивных эстафетах, демонстрируя ловкость и скорость.
