СМИ: Сафонову потребуется больше времени на восстановление

Вратарю парижского «ПСЖ» и сборной России Матвею Сафонову, восстанавливающемуся после перелома руки, может потребоваться больше времени на реабилитацию, чем предполагалось изначально. По данным издания L'Equipe, футболист рискует пропустить от пяти до шести недель. Травму — перелом левой руки — он получил 17 декабря во время финала Межконтинентального кубка в Катаре, где его команда одержала победу над бразильским «Фламенго» в серии пенальти.