СМИ: Сафонову потребуется больше времени на восстановление

Вратарю парижского «ПСЖ» и сборной России Матвею Сафонову, восстанавливающемуся после перелома руки, может потребоваться больше времени на реабилитацию, чем предполагалось изначально. По данным издания L'Equipe, футболист рискует пропустить от пяти до шести недель. Травму — перелом левой руки — он получил 17 декабря во время финала Межконтинентального кубка в Катаре, где его команда одержала победу над бразильским «Фламенго» в серии пенальти.
Несмотря на травму, Сафонов, вышедший в стартовом составе и признанный лучшим игроком матча, отразил четыре одиннадцатиметровых удара подряд, два из которых — уже после получения перелома. Этот результат сделал его первым вратарём в истории, кому удалось достичь такого показателя в матче под эгидой ФИФА.
Первоначальный прогноз предполагал отсутствие игрока на поле в течение трёх-четырёх недель с возвращением в середине января, однако в конце недели появилась информация о необходимости более длительного восстановления. На данный момент Сафонов уже приступил к отдельным тренировкам, включающим беговые упражнения и работу с мячом, но продолжает носить защитную повязку, ограничивающую использование травмированной руки.
